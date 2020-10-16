Москва, , 10:44 — REGNUM Российские предприятия закрываются из-за того, что напуганные коронабесием люди перестают туда ходить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который предположил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%.

«А если Росстат переподчинить господину Мантурову, то у нас возможен и рост в 4,5%, — пошутил Делягин. — По-моему, сегодня уже никто всерьез не относится ни к Росстату, ни к прогнозам Минэкономразвития. Что касается того, насколько в действительности сократится промышленное производство, то мы не знаем, какая будет волна коронабесия. Уже сейчас некоторые предприятия будут закрываться, но не из-за политики государства, а из-за того, что напуганные люди туда просто не пойдут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров сказал, что правительство не обсуждает никаких планов по продлению мер поддержки бизнеса.

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