Москва, 16 октября 2020, 10:44 — REGNUM Российские предприятия закрываются из-за того, что напуганные коронабесием люди перестают туда ходить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который предположил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров сказал, что правительство не обсуждает никаких планов по продлению мер поддержки бизнеса.
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