Москва, 16 октября 2020, 10:43 — REGNUM У российских компаний нет выбора, и они вынуждены полагаться на импорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который сказал, что в результате падения курса рубля российские компании начинают меньше полагаться на импорт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мантурова, падение рубля с начала года на 20% по отношению к доллару — это «потрясающе».
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