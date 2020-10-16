Москва, , 10:43 — REGNUM У российских компаний нет выбора, и они вынуждены полагаться на импорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который сказал, что в результате падения курса рубля российские компании начинают меньше полагаться на импорт.

«У российских компаний нет выбора — полагаться на импорт или на что-то еще, — сказал Делягин. — Поскольку они могут покупать либо импортные товары, либо импортные товары, на которые наклеен ярлык «сделано в России». По очень широкому кругу направлений. Что, разве машины, которые производит «АвтоВАЗ» — это российские автомобили? Не рассказывайте сказки! Даже то, что мы считаем своим, произведено из импортных комплектующих».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мантурова, падение рубля с начала года на 20% по отношению к доллару — это «потрясающе».

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