Москва, , 10:35 — REGNUM Из-за ослабления курса рубля Россия получает рост цен и резкое снижение импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, который сказал, что падение курса рубля на 20% — это потрясающе.

«От ослабления рубля мы получаем рост цен, а во-вторых, резкое сужение ассортимента. Потому что, как заявил Мантуров, государство не будет никому помогать. Соответственно люди и предприятия могут меньше покупать. В результате многие товары, которые сейчас завозятся в Россию, перестанут завозиться. Так как это станет нерентабельно», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин жестко раскритиковал Мантурова за уничтожение российской промышленности.

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