Махачкала, , 11:19 — REGNUM Дагестанский завод по изготовлению металлоконструкций «Алмар Каспиан» возобновит производство после двухлетнего простоя. Мощности предприятия планируется, в частности, использовать при строительстве зданий детских садов и школ, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе минпромторга республики.

Инвестиционный проект по производству и изготовлению строительных металлических конструкций ЗАО «Алмар Каспиан» был запущен в 2016 году. Однако спустя два года предприятие приостановило свою деятельность. Производственные площади завода составляют 5 тыс. кв. метров, общая площадь — 3,5 га.

«Наша задача — реанимировать современное производство. Мощности предприятия можно использовать при строительстве небольших школьных зданий, детских садов, спортивных залов, различных фабрик», — отметил глава минпромторга Дагестана Батыр Эмеев при ознакомлении с производственными мощностями компании.

По его словам, уже проведены переговоры с руководством строящейся в Дагестане обувной фабрикой «Марати» и получено предварительное одобрение на заключение контракта с «Алмар Каспиан» на изготовление металлоконструкций площадью 3 тыс. кв. метров. Ожидается, что первый заказ ориентировочной стоимостью 20 млн рублей поможет заводу возобновить производство.