Тбилиси, , 10:21 — REGNUM Доходы от международного туризма в Грузии за сентябрь составили $15,7 млн, что на 95,1% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Данные об этом были опубликованы на сайте Национального банка Грузии.

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Согласно представленному отчету, за девять месяцев 2020 года Грузия от иностранных туристов получила $499 млн, а в 2019 году с января по сентябрь этот показатель составил $2,5 млрд.

По информации Нацбанка, в январе и феврале доходы от международного туризма были на уровне прошлогодних показателей. Они начали падать в марте и почти сошли на нет в апреле во время введения режима ЧП для защиты населения от коронавируса. Решение частично открыть границы существенно на это не повлияло.

Стоит отметить, что доходы от туризма являлись одним из наиболее важных секторов экономики Грузии. Весной члены правительства обещали, что откроют границу для иностранных туристов, но сделали это в августе и только для нескольких стран. Регулярные авиарейсы в Грузии начали постепенно восстанавливать с октября.

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