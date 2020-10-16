Москва, , 10:18 — REGNUM С начала 2020 года по сентябрь включительно больше всего московским дилерам удалось реализовать новых Volkswagen Polo. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За девять месяцев 2020 года в Москве было продано 6075 экземпляров Volkswagen Polo. На втором месте оказалась корейская модель KIA Rio. Их в столице было продано 6054 единицы. На третьем месте в списке ещё один «кореец» — Hyundai Creta (5528 ед.).

Четвёртое и пятое места соответственно занимают Nissan Qashqai (4879 ед.) и Volkswagen Tiguan (4107 ед.).

Также аналитики отметили, что в сентябре в Москве больше всего было продано машин KIA Rio — 831 единица. Кроссовер Hyundai Creta занял вторую строчку с результатом 706 проданных единиц. Тройку лидеров замыкает Nissan Qashqai (684 ед.).

Напомним, на начало второго полугодия 2020 года самым распространенным автомобилем в Москве был Ford Focus — 87 151 экземпляр.

Читайте также: Названо самое доходное авто сегмента SUV в Москве