Москва, , 10:02 — REGNUM В первой половине торгов четверга, 16 октября, нефть в моменте падала более чем на 3%, коснувшись минимума 41,55 долларов за баррель, откуда резко отскочила и сократила большую часть внутридневных потерь. Однако возвращение выше уровня 43 долларов за баррель подтвердить так и не удалось — на утренних торгах в пятницу Brent снова занимает оборонительную позицию из-за сохраняющегося скепсиса на мировых площадках. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, на рынке нефти сохраняется повышенная волатильность на фоне присутствия противоречивых факторов. Общий настрой мировых инвесторов отражает опасения усугубления экономической ситуации вследствие возобновления локдауна, что не может оставить равнодушными энергетические рынки.

С другой стороны, отметил он, отраслевая статистика локально сглаживает негатив. Так, вчерашний отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 3,8 млн баррелей против прогноза снижения на 2,1 млн. Напомним, ранее статистика API отразила еще более масштабное падение запасов, также оказав локальную поддержку рынку.

Впрочем, основное внимание трейдеров по-прежнему направлено на обстановку в мире, где число зараженных коронавирусом продолжает расти. Соответственно, поскольку главный фактор риска остается в силе, продолжая подпитывать опасения еще большего сокращения спроса, как минимум в обозримом будущем не стоит рассчитывать на уверенное восстановление цен, тогда как риск падения под отметку 40 долларов становится все реальнее, несмотря на то, что на данный момент Brent удерживается над уровнем 41 доллар, сказал Дадашев.