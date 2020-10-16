Москва, , 10:02 — REGNUM В Госдуме не согласны с оптимистической оценкой главы Минпромторга Дениса Мантурова последствий ослабления курса рубля по отношению к другим валютам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга Денис Мантуров дал высокую оценку последствиям падения курса рубля, указав, что это «круто» для отечественных товаропроизводителей.

Отечественные производители уже вообще ни на что не полагаются, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

«Самой ходовой продукцией скоро останутся одни гробы. А правительство и Центробанк единым хором продолжают петь свои похоронные частушки. Чем хуже для народа, тем круче для элит», — рассуждает парламентарий.

В интервью агентству Bloomberg Мантуров, в частности, объяснил, что снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.