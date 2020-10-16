Сеул, , 09:52 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали сокращение индекса экспортных цен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2020 год индекс экспортных цен составил 94,7 пунктов, что на 0,3% меньше по сравнению с прошлым месяцем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 6,2%.

Известно, что в мае показатель вырос на 0,5%, в июне — на 0,6%, в июле — на 0,1%, однако в августе сократился на 9,2%.

Стоимость угля и нефтепродуктов сократилась на 7%, текстильных и кожаных изделий — на 0,7%, транспортного оборудования — на 0,6%, электрооборудования — на 0,4%. С другой стороны, цены на химическую продукцию выросли на 1,5%, компьютеров, электронных и оптических устройств — на 0,4%.

Индекс импортных цен также сократился на 1,3%, до 98,04 пунктов.

Индекс цен— относительный показатель изменения уровня цен за определенный период времени.

Индекс цен экспортныхпоставок товаров, продукции характеризует изменение цен на товары, производимые в стране и экспортируемые в другие страны.