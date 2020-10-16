Москва, , 09:45 — REGNUM На прошлой торговой сессии доллар активно укреплялся. Об этом 16 октября сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Это, отметил он, происходило на фоне локального бегства инвесторов от риска. Обеспокоенность у инвесторов по-прежнему вызывают два главных фактора. Во-первых, призрачность перспектив в отношении принятия нового экономического пакета стимулирующих мер в США. Во-вторых, ускорение темпов распространения коронавируса с параллельным ужесточением ограничительных мер. При этом введенные санкции лишь усугубили падение, но не стали причиной падения национальной валюты.

По его словам, валютная пара доллар/рубль поднималась в первой половине дня до уровня — 78,47 руб., однако во второй вектор движения изменился и котировки вернулись в район 78.

Он отметил, что сегодня в первой половине дня пара может снова начать рост — локальная цель 78,50. Внешний фон располагает к этому. Нефть Brent снижается на 1%. Индекс доллара демонстрирует нейтральную динамику.

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, добавил эксперт.