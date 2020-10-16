Уфа, , 09:49 — REGNUM Более 129 миллионов рублей задолжала своим работникам акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» в Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в течение девяти месяцев 2020 года сотрудники Гострудинспекции получили порядка ста заявлений от представителей ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» и других организаций, учредителем которых является данное предприятие, о невыплате им зарплаты. Почти все факты, которые были указаны в заявлениях, подтвердились. Хотя сотрудники надзорного ведомства приняли меры реагирования, но проблема несвоевременной выплаты зарплаты на предприятиях ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» до конца не решена, поскольку от сотрудников продолжают поступать жалобы.

При проведении проверки было установлено, что на предприятии постоянно задерживается зарплата, «отпускные», а также выплаты при окончательном расчёте при увольнении.

Сообщается, что в ходе проверки было также установлено, что предприятие имеет задолженность по заработной плате перед 3505 работниками на сумму свыше 103 миллионов рублей. Кроме этого, имеется задолженность по выплате «отпускных» в размере 26 миллионов рублей.

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