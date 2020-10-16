Москва, , 09:39 — REGNUM Госдума на следующей неделе намерена скрупулезно обсудить государственные программы с участием профильных комитетов и министерств, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На следующей неделе пройдет скрупулезное обсуждение государственных программ с участием профильных комитетов Госдумы и министерств. По каждой госпрограмме ответственным министерством будет представлена подробная информация о расходах и результатах, которых планируется достигнуть», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

В первую очередь, по его словам, предстоит рассмотреть направленные на поддержку людей государственные программы «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Содействие занятости населения».

«Все это ключевые направления, от эффективности их реализации зависит решение стоящих перед страной задач, которые президент обозначил как первоочередные — благополучие граждан, повышение качества их жизни, обеспечение экономического роста», — отметил спикер Госдумы.

Одновременно обсуждение проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы идет в парламентских фракциях.

На следующей неделе, 22 октября, пройдет заседание фракции «Единая Россия», в ходе которого депутаты зададут министру финансов Антону Силуанову волнующие избирателей вопросы и сформулируют приоритеты фракции, сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам на расширенном заседании обсудил основные параметры главного финансового документа страны.