Москва, , 09:34 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России было приобретено 152 843 экземпляра новых автотранспортных средств (АТС), что на 10,3% больше, чем за аналогичный месяц год назад. Об этом говорится в исследовании «Автотсат Инфо» и «АМС-Холдинг».

С января по сентябрь 2020 года в стране было продано 1 136 630 экземпляров новой автомобильной техники — это на 9,7% меньше, чем год назад (без учета продаж силовым и дипломатическим структурам в России).

Всего в РФ дилеры с начала нынешнего года по сентябрь включительно продали: легковых машин — 133 600 единиц, лёгких коммерческих автомобилей (включая грузовые автомобили категории N1 и автобусы категории M2) — 9 720 штук, пикапов — 1 563 экземпляра, грузовиков (кроме категории N1): — 6 900 единиц, автобусов (кроме категории М2) — 1 060 штук.

Напомним, в сентябре текущего года в РФ на вторичном рынке было куплено 502 310 единиц машин — на четверть (25%) больше, чем в сентябре год назад.

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