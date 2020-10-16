Уфа, , 09:22 — REGNUM Движение по участку федеральной автодороги М-5 «Урал» открыли в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, движение на одиннадцатикилометровом отрезке трассы, который соединяет Уфу и Москву, было открыто 15 октября в Буздякском районе. Участок был реконструирован в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры РФ.

По словам начальника ФГУ Упрдор «Приуралье» Азамата Илимбетова, автотрассу «Урал» считают одной из самых загруженных в России. Каждые сутки трафик может достигать 50 тысяч автомашин. С введением нового участка могут исчезнуть заторы, а значит, увеличится скорость движения.

Отмечается, что дорожники расширили двухполосную дорогу до шести полос. Кроме этого, были построенымногоуровневая развязка, надземный пешеходный переход, а также отремонтирован мост через реку Малый Кидаш. Был предусмотрен прогон для скота и тоннель для пешеходов и транспорта ниже уровня дороги: эти работы были произведены после обсуждений с жителями.

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