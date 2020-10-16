Москва, , 09:09 — REGNUM В России зафиксировано повышение цен на три модели японской марки Mazda. Об этом 16 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

Повышение цен коснулось таких моделей, как седан Mazda6 и кроссоверы CX-5 и СХ-9. Они стали дороже в октябре на 15 — 35 тыс. рублей или на 0,8 — 1,1% от прежней стоимости. При этом цены на еще одну модель японской марки — Mazda3 — не изменились.

Так, начальная версия Mazda6 теперь стоит 1 620 000 рублей, а максимальная — 2 424 тыс. рублей. Диапазон цен на кроссовер СХ-5 теперь составляет от 1 694 000 до 2 705 000 рублей. Кроссовер СХ-9 в базовой комплектации подорожал до 2 933 000 рублей, а в топовой — до 3 553 000 рублей.

Напомним, последний раз повышение цен на Mazda было зафиксировано в сентябре 2020 года. Тогда Mazda6 и кроссовер СХ-5 подорожали на 15 — 30 тыс. рублей.

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