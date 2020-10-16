Якутск, , 09:05 — REGNUM Резидент ТОР «Южная Якутия» «Красноярская Строительная Компания» запустила строительно-монтажное предприятие для якорного инвестора группы компаний «Колмар», которая реализует угледобывающие проекты в республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкономики региона.

Читайте также: В Приморье начал работу новый рыбоперерабатывающий завод

Статус резидента ТОР «Южная Якутия» позволил за счёт налоговых льгот направить больше средств на приобретение необходимого оборудования и транспорта.

На новом предприятии создано 82 рабочих места. Специалисты строят здания фабрики «Инаглинская-2» и горно-обогатительного комплекса «Денисовский», а также объекты железнодорожной инфраструктуры и участвуют в строительстве подстанции «Налдинская».

За счёт средств федерального бюджета предусмотрено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в размере 6 741,11 млн рублей.

«Южная Якутия» реализует 15 проектов с общим объёмом инвестиций более 111,6 млрд рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 8,4 тыс. рабочих мест. Более 49 млрд рублей резиденты уже инвестировали и создали 6,7 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, завод «Русский минтай» начал выпуск продукции на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.