Москва, , 08:53 — REGNUM По итогам сентября 2020 года марка KIA лидирует на российском авторынке подержанных иномарок. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце в России было перепродано 31 784 машины бренда KIA, что на 42% выше прошлогодних перепродаж, когда на вторичном авторынке было продано 22 394 экземпляра таких машин.

На втором месте по популярности находится марка Toyota. Машин этого автопроизводителя на вторичном рынке в сентябре текущего года приобрели 31 302 человека — на 29,5% больше прошлогоднего объема перепродаж. Тройку лидеров замыкает бренд Hyundai с результатом перепродаж в 27 032 единицы. Здесь наблюдался точно такой же рост продаж (29,5%).

Четвёртое и пятое места в этом рейтинге соответственно заняли Volkswagen (23 979 ед.; +33%) и Nissan (23 338 ед.; +30%).

Напомним, в сентябре текущего года самой продаваемой маркой среди новых авто в России стала Lada. Это авто за месяц разошлось в количестве 29,2 тыс. экземпляров, что на 15% больше, чем за аналогичный месяц год назад.

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