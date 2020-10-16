Кейптаун, , 08:51 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о планах создания более 800 000 рабочих мест в ближайшей перспективе в рамках плана экономического восстановления страны от пандемии коронавируса. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Twitter.

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По его словам, более 1 трлн рандов ($60 млрд) также было выделено на инвестиции в модернизацию инфраструктуры в течение следующих четырех лет.

Напомним, что пандемия коронавируса привела к рекордному сокращению рабочих мест в ЮАР и беспроцентному росту уровня безработицы.

Как передавало ИА REGNUM, неделю назад ведущие профсоюзы ЮАР объявили забастовку на фоне рекордного уровня безработицы.

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