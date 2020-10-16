Киев, , 08:39 — REGNUM Государственный концерн «Укроборонпром» в рамках реформирования могут разделить на девять холдинговых компаний. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщила 15 октября пресс-служба концерна.

«Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные предприятия составят основу девяти холдинговых компаний по направлениям», — рассказал он.

Уруский уточнил, что шесть компаний войдут в холдинг с условным названием «Оборонительные системы Украины», а три — в холдинг «Аэрокосмические системы».

Напомним, ранее пост руководителям «Укроборонпрома» покинул литовец Айварас Абромавичус. Указ о его отставке подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский принял отставку главы «Укроборонпрома»