Киев, 16 октября 2020, 08:39 — REGNUM Государственный концерн «Укроборонпром» в рамках реформирования могут разделить на девять холдинговых компаний. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщила 15 октября пресс-служба концерна.
Уруский уточнил, что шесть компаний войдут в холдинг с условным названием «Оборонительные системы Украины», а три — в холдинг «Аэрокосмические системы».
Напомним, ранее пост руководителям «Укроборонпрома» покинул литовец Айварас Абромавичус. Указ о его отставке подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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