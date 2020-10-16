Тбилиси, , 08:35 — REGNUM Крупная IT-компания из США начала переносить свой бизнес в Грузию. Об этом, как передает пресс-служба министерства экономики, 15 октября сообщила глава минэкономики Грузии Натия Турнава на брифинге.

«Несколько дней назад наше правительство решило ввести особый налоговый режим для компаний в определенных отраслях, — сказала Турнава, — Налог на прибыль и подоходный налог был снижен до 5%. У нас уже есть первый положительный результат и отзывы об этом решении — в Грузию зашла очень крупная американская IT-компания EPAM».

Как сообщила министр, компания планирует открывать офис в Грузии, где будут работать до 1000 человек, и уже наняла около 30 сотрудников.

Стоит отметить, что EPAM разрабатывает и тестирует программное обеспечение. Один из ее основателей Аркадий Добкин родился в Белоруссии, но получил гражданство США. Компания имеет офисы более чем в 30 странах, в том числе и в России.