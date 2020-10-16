Москва, , 08:33 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Lexus в России приступили к реализации новой спецверсии Black Vision премиального кроссовера RX. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Покупатели могут приобрести в данной спецверсии две полноприводные модели — Lexus RX 300 AWD и RX 350 AWD. Стоимость первого варианта составит 4 265 000 рублей, а второго — 4 717 000 рублей.

Дизайн специальной версии премиального кроссовера отличается стильной веретенообразной затемненной радиаторной решёткой и чёрными корпусами боковых зеркал. Кроме того, все модели RX в версии Black Vision оснащены 20-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава. Диски покрыты двухцветным тёмно-бронзовым покрытием.

Также автопроизводители оснастили машину оригинальным обвесом с аэродинамическими накладками на бамперах и дверях.

Топовые версии кроссовера из серии Black Vision укомплектованы моторами от 238 до 299 л. с. Все движки функционируют с «автоматом».

Напомним, в начале октября у московских дилеров в продаже появился первый в истории марки минивэн. Называется он Lexus LM. При этом изначально модель была предназначена исключительно для продажи на рынке КНР. На мировом авторынке LM официально не продаётся.

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