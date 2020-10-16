Новосибирск, , 08:24 — REGNUM Из резервного фонда правительства Новосибирской области будут выделены дополнительные средства на ряд мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Соответствующее решение приняло региональное правительство. Точная сумма пока не называется, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дополнительные средства будут направлены на приобретение 1 млн штук средств индивидуальной защиты для работников государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения.

«Кроме того, из резервного фонда городской инфекционной клинической больнице №1 предоставлены субсидии на приобретение 5 тысяч тест-систем для выявления РНК коронавируса, а также лекарственного препарата «Фавипиравир» для лечения COVID-19», — уточнили в правительстве.