Москва, , 08:23 — REGNUM Снижение курса рубля сыграет на руку многим российским компаниям, они от этого только выиграют. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По словам федерального министра, падение рубля с начала года на 20% по отношению к американской валюте — это «потрясающе». Мантуров отметил, что такое положение дел побуждает российские компании меньше полагаться на импорт и становится прекрасной возможностью для предприятий, не зависящих от зарубежной продукции.

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При этом глава Минпромторга РФ добавил, что правительство не обсуждает никаких планов по продлению мер поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что «восстановление было очень быстрым во многих отраслях», при этом отметил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%.

«Мы надеемся, что пик уже позади», — сказал Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уже к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар. Такое предположение он сделал на основе прогноза аналитиков о том, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.

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