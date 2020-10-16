Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Москве на торги выставлено трёхэтажное административное здание обанкроченного АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

На продажу выставляется офисное здание площадью свыше 1 тысячи кв. метров, расположенное в Юго-Западном округе Москвы по Одесской улице. Это трёхэтажное здание площадью 1 263,9 кв. метров с собственной парковкой.

«В нём обустроены рекреационные зоны, в том числе бильярдный зал и бассейн, помещения с внутренней отделкой подходят для ведения коммерческой деятельности», — говорится, в частности, в сообщении.

Начальная цена лота определена в размере 145,7 млн рублей, в стоимость также входит право аренды земельного участка общей площадью 800 кв. метров до 2050 года.

Как сообщало ИА REGNUM, техническое состояние объекта капитального строительства в Москве, введённого в эксплуатацию в 2003 году, ранее было определено экспертным методом как «хорошее».

Напомним, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» была отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк был обанкрочен, идёт его конкурсное производство.

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