Москва, , 06:23 — REGNUM Компания, которая позиционирует себя одним из мировых лидеров по производству наземных транспортных средств высокой проходимости, АО «Машиностроительная компания «Витязь» требует с Минобороны России более 14 млн рублей. Иск пока оставлен без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к министерству от компании из Башкирии, которая входит в состав АО «НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», поступили 5 октября 2020 года. Сумма претензий — 14 706 767,11 рубля.

«Истцу необходимо представить доказательства уплаты государственной пошлины по заявленному требованию на сумму 96 534 руб. в виде оригинала платёжного поручения», — отметил судья и оставил дело без движения.

В ноябре 2018 года Минобороны РФ судилось с «Витязем», пытаясь взыскать неустойку по госконтракту от 2015 года в общем объёме более 6,7 млн рублей, но судья отказал в удовлетворении требования. В основе спора лежал контракт на обслуживание и ремонт транспортёров путём замены узлов и агрегатов (комплектующих).