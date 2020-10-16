Новосибирск, , 06:03 — REGNUM Общая просроченная задолженность по заработной плате новосибирских организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) за сентябрь снизилась на 9,9%. По состоянию на 1 октября 2020 года составила 58,2 млн рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Из них 11,1 млн рублей — это не выплаченная зарплата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее. Своевременно не получили заработную плату 1,2 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 50,3 тыс. рублей не выплаченных средств», — уточнил региональный орган статистики.

Наибольший объём задолженности на 1 октября зафиксирован в ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», АО «НЭВЗ-Керамикс», ООО «Посевнинский завод спецтехники», ОАО «Молкомбинат Утянский»,АО «Байкальская строительная компания». На их долю приходится 91,5% общей суммы задолженности.