16 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 05:31 — REGNUM Крупная золотодобывающая компании России стала фигурантом уголовного дела. Ей вменяется незаконный оборот драгоценных металлов на сумму свыше 340 млн рублей, а также ряд «экологический статей». ИА REGNUM выяснило подробности дела по «Прииску Дражный», который входит в группу «Южуралзолото».

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело с золотым налётом

Следователи СК РФ по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по трём статьям — незаконный оборот драгоценных металлов, нарушение правил охраны, использования недр и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Фигурантом стал управляющий директор ООО АС «Прииск Дражный».

В сообщении следователей фамилия не называется, между тем в материалах одного из судебных дел в августе 2019 года управляющим директором актива называли Владимира Ковальского.

Следователи считают, что в течение двух лет — в 2018—2019 годы — компания вела работы по добыче золота в Северо-Енисейском районе Красноярского края, во время которых нарушались «правила охраны окружающей среды». А это, в свою очередь, по мнению следствия, привело к существенному ущербу для кормовой базы рыб в реке Колома и потере мест пригодных для нереста ельца, хариуса, гольца. Помимо этого, как считает следователь, в 2019—2020 годы работы велись «без оформления всей необходимой в данном случае документации». Ущерб уже оценили в 70 млн рублей.

В ходе дела была установлена причастность и в незаконном хранении, продаже золота на 340 млн рублей.

На сегодня прошли допросы руководства и сотрудников компании, выполнены судебные экспертизы, а также наложен ущерб на имущество фирмы на сумму 400 млн рублей.

О компании и собственниках

Фигурирующее в сообщении следователей юрлицо — ООО Артель старателей «Прииск Дражный» было учреждено в августе 1998 года. Компания «прописана» в посёлке Новая Калами Северо-Енисейского района Красноярского края. Уставный капитал — 1,02 млн рублей. Руководит обществом — ООО «Управляющая компания ЮГК», а собственником с августа 2014 года является АО «Южуралзолото группа компаний».

ООО «Управляющая компания ЮГК» создана в Челябинской области в декабре 2007 года. Общество работает в области права. Его уставный капитал составляет 20 тыс. рублей. Президент — Константин Струков. Владельцы — АО «Южуралзолото группа компаний» с долей 95% и кипрская фирма Ugold Limited.

Управляет ООО, помимо красноярского актива, также и ПАО «Коммунаровский рудник» в Хакасии.

По сведениям на 30 сентября 2018 года, 99,99% акций АО «Южуралзолото группа компаний» принадлежало кипрской фирме UGOLD Limited.

Нарушения на прииске

Возвращаясь к «Прииску Дражный». За последние четыре года он был фигурантом 24 проверок надзорных ведомств. Нарушения выявлялись в разных сферах — от экологической до трудовой.

Так Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю в сентябре 2019 года во время внеплановой проверки обнаружило, что компания не исполнила предписание от от 28.09.2018 года №НВЗАТ-430, предписывающее «не допускать самовольного пользования поверхностных водных объектов р. Енашимо, р. Еруда, р. Вангаш для забора водных ресурсов и сброса сточных вод». ООО оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству в сентябре 2017 года обнаружило «загрязнение р. Еруда неочищенными сточными водами с полигона драги №251 в результате разрушения тела плотины и перемычек дражного полигона».

Государственная инспекция труда в Красноярском крае, проведя в марте 2017 года проверку, выявила, что «в нарушение ч.1 ст.100 ТК РФ, ст. 189 ТК РФ в правилах внутреннего трудового распорядка не установлена продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней для работников в период сменного режима работы» и «в нарушение ч. 2 ст. 99 ТК РФ работники привлекались к сверхурочной работе без их на то письменного согласия». Та же инспекция, но уже в сентябре 2018 года, зафиксировала, что в компании не проведён периодический медосмотр 19 работников.

Управление Роспотребназора края в марте 2016 года выявило со стороны прииска нарушение санитарного законодательства в части проведения лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов производственной площадки.

Расследование уголовного дела в отношении ООО Артель старателей «Прииск Дражный» продолжается. А представители группы «Южуралзолото» в комментариях СМИ тем временем заявляют, что претензии следствия считают необоснованными.