Хабаровск, , 04:19 — REGNUM В Хабаровском крае малый и средний бизнес может по антикризисной программе «АнтиCOVID» получить льготные микрозаймы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Программу реализует МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» по трём направлениям «Стартап», «Развитие бизнеса» и «Поддержка бизнеса».

Одно из преимуществ программы — минимальные сроки рассмотрения заявки: всего один рабочий день. Микрозайм предоставляется под залог недвижимости, автотранспортного средства или оборудования, а годовая ставка не превышает ключевую ставку Центробанка на дату заключения договора. Сегодня это — 4,25%.

На 16 октября фонд одобрил 233 заявки более чем на 343 млн рублей. Из них предпринимателям уже предоставлено 220 микрозаймов на 322 млн рублей. Максимальный срок микрозайма — два года, а сумма, в зависимости от направления, — до трёх млн рублей.

Также в линейке Фонда появился ещё один новый продукт — микрозайм «СТАРТ-на-онлайн»: до 100 тыс. рублей сроком до 18 месяцев под 1% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять неполных месяцев 2020 года работающие в Нижегородской области предприниматели получили более 390 млн рублей государственных микрозаймов.