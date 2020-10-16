Калининград, , 03:44 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 10 ноября начнёт разбирать многомиллионные претензии к калининградскому судостроительному заводу «Янтарь». Минобороны России требует взыскать с него почти 300 млн рублей, которые фигурируют как неустойка, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» поступило 5 октября 2020 года, а 9 октября его приняла к производству судья Лакоба.

Минобороны РФ требует взыскания «неустойки в размере 299 901 589,17 рубля».

Стороны связывают между собой несколько госконтрактов и данный спор далеко не первый. Так 15 января 2021 года будет рассмотрено требование министерства о взыскании неустойки по контракту от 05 мая 2014 года в размере 1 659 583 рублей.

Напомним, завод работает в своей отрасли с 1945 года на базе судоверфи. Специализируется «Янтарь», который входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация», на производстве надводных кораблей и судов. Среди его проектов — аварийно-спасательное ледокольное судно.