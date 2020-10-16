Томск, , 03:26 — REGNUM В преддверии зимы и в период отопительного сезона в Томской области возникли проблемы у одной из теплоснабжающих компаний — муниципального казённого предприятия «БИО ТЭП» Верхнекетского района Томской области. Иск налоговой службы пока не принят, но сумма вменяемой задолженности достаточно высока, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №7 по Томской области подала в суд 15 октября 2020 года. Сумма долга МУП — 29 652 659,39 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП создано в мае 2018 года управлением администрации Верхнекетского района. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей, а руководитель — Дмитрий Барабаш. С 5 октября 2020 года предприятие числится в стадии ликвидации.

Из документов известно, что в прошлые годы предприятие поставляло тепловую энергию потребителям посёлка Ягодное Ягоднинского сельского поселения, потребителям котельных ст. Белый Яр, а также БСОШ № 2 Белоярского городского поселения.