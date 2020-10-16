Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Американские авиакомпании получили возможность прокладывать маршруты в воздушном пространстве недалеко от Симферополя, говорится в опубликованном 15 октября уведомлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

Отмена введённых в 2014 году ограничений, отметили в ведомстве, связана с «изменениями условий в воздушном пространстве и снижением уровня опасности для гражданской авиации США».

Вместе с тем, в ФАУ заявили, что снятие запрета не означает признания Крыма частью России.

Отмечается, что речь идёт о Симферопольском районе полетной информации (UKFV). Аналогичный запрет в отношении украинского города Днепропетровск авиационные власти предпочли сохранить. Уведомление будет официально опубликовано в пятницу и вступит в силу 27 октября.

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