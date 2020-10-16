Москва, , 09:03 — REGNUM За три года городской проект для предпринимателей «Цифровое деловое пространство» посетили более 190 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«С момента открытия «Цифрового делового пространства» его посетили больше 192 тысяч человек. Здесь регулярно проходят образовательные и деловые программы для москвичей и бизнес-сообщества. С 2017 года проведено около 1,4 тысячи конференций, форумов, хакатонов, семинаров и других событий», — сказала Сергунина.

Отмечается, что одной из задач платформы является объединение начинающих предпринимателей, экспертов-практиков и интересующихся предпринимательством горожан. Также ресурс делает доступным обмен знаниями и опытом и создаёт условия для устойчивого развития каждого участника деловой среды.

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