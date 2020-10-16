Москва, , 01:18 — REGNUM Официально трудоустроенные граждане России во втором квартале 2020 года — во время интенсивного распространения коронавируса и введения жёстких ограничительных мер — потеряли в сумме более 840 млрд, подсчитали эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

«Совокупные потери официально трудоустроенных граждан за период самоизоляции составили 841 млрд рублей», — говорится в результатах исследования агентства.

Там сравнили также объём господдержки граждан, которая в основном была сконцентрирована на семьях с детьми (640 млрд рублей), и безработных (130 млрд рублей), назвав её сопоставимой с суммой потерь.

«В целом принятые правительством меры сопоставимы с масштабом денежных потерь населения», — говорится в документе.

В НКР отметили, что определенные потери во время эпидемии понесли официально не трудоустроенные граждане, однако точно оценить их не представляется возможным.

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