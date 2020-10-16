Париж, , 01:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители рыбной отрасли страны «не станут жертвами брексита». Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Le Figaro.

По приезде на саммит глав государств — членов Евросоюза, который будет частично посвящен трудным переговорам с Великобританией о выходе последней из европейской организации, Макрон заявил, что французские «рыбаки не станут жертвами брексита».

Глава государства также добавил, что Париж «готов к выходу Лондона без сделки» в случае, если «выгодные условия соглашения так и не будут достигнуты».

Напомним, ранее 15 октября Франция и Нидерланды подали коллективное прошение в Еврокомиссию об ограничении монопольной власти таких крупных цифровых компаний, как Google и Facebook, на европейском рынке

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