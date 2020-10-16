Париж, , 00:42 — REGNUM Франция и Нидерланды подали коллективное прошение в Еврокомиссию об ограничении монопольной власти таких крупных цифровых компаний, как Google и Facebook, на европейском рынке. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Le Figaro.

Прошение, переданное Францией и Нидерландами в Еврокомиссию и подписанное заместителем министра экономики и борьбы с изменением климата Нидерландов Моной Кейзер и заместителем министра по регулированию цифровых технологий Франции Седриком О, призывает «регламентировать работу крупных и всесильных платформ».

В документе также сказано, что «меры должны быть предприняты по отношению к тем платформам, которых потребители и компании не могут избежать».

Напомним, 15 октября французские СМИ сообщили, что следующая сессия Европейского парламента из-за распространения SARS-CoV-2 пройдет в формате видеоконференции.

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