Рим, , 21:38 — REGNUM Нынешние «коронавирусные» показатели в Италии не создают необходимости повторно останавливать экономику страны, заявил в четверг, 15 октября, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

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Более вероятен сценарий, при котором жесткие ограничения, вплоть до полной остановки экономической деятельности, будут вводиться точечно, а не на всей территории страны сразу, добавил Силери. Ранее аналогичный тезис высказывал и премьер-министр Джузеппе Конте.

По данным на 15 октября, в Италии умерли 36 372 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 83 (днем ранее — на 43). Выздоровели 245 964 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1899 (днем ранее — на 2037). Число подтвержденных носителей выросло на 8804 (днем ранее — на 7332). Это самый высокий показатель за всю эпидемию, предыдущий антирекорд был установлен накануне. Но максимальным было и число проведенных тестов — почти 163 тысячи. Заражены 5,4% прошедших тест.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 381 602. В настоящее время заражены 99 266 человек — на 6821 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось в восемь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их).