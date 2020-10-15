Мурманск, , 21:06 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев вылечился от COVID-19 и вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом губернатор региона Андрей Чибис сообщил в Instagram.

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Глава региона отметил, что Панычев перенес болезнь в легкой форме, но с пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что у главы минздрава обнаружили коронавирус, мурманский штаб сообщил в конце сентября.