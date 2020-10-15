Санкт-Петербург, , 20:43 — REGNUM Индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге в январе — сентябре 2020 года составил 96,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 15 октября сообщил Петростат.

В Ленинградской области падение промышленного производства в эпоху пандемии оказалось меньше: ИПП за первые девять месяцев текущего года составил в регионе 99,3%.

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Ранее в Петростате отмечали, что в Петербурге снижение было зафиксировано по всем разделам промышленности. Однако положительная динамика производства отмечалась по десяти классам обрабатывающих производств из 23, участвующих в расчете ИПП.

В Ленинградской области положительная динамика производства наблюдалась в тринадцати классах обрабатывающих производств из 24, участвующих в расчете ИПП.

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