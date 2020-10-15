Москва, , 19:43 — REGNUM Росстат пересмотрел в сторону улучшения свою оценку показателей промпроизводства в России в 2020 году. Соответствующие данные обнародовала 15 октября пресс-служба ведомства.

По уточнённой информации, в I квартале рост промпроизводства в годовом выражении составил 2,9%, а не 1,4%, как сообщалось ранее. Оценка снижения показателя во II квартале улучшена с прежних 8,5% до 6,5%.

В сентябре, по данным Росстата, промпроизводство сократилось на 5% в годовом выражении, а в месячном выражении осталось на уровне августа.

По итогам III третьего квартала спад промпроизводства составил 5%, а за период с января по сентябрь текущего года — 2,9%.