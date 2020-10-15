Москва, , 19:12 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в сентябре снизилась на 6,4 млн рублей, или на 0,3%, и по состоянию на 1 октября составила 1 млрд 828,3 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как уточняется, на начало октября из общей суммы невыплаченной заработной платы 835,8 млн рублей (45,7%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала текущего года, 414,1 млн рублей (22,7%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года,578,4 млн рублей (31,6%) — с 2018 года и ранее.

По информации Росстата, на 1 сентября задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых организаций. Из них сотрудники обрабатывающих производств составляют 45%, сферы добычи полезных ископаемых — 16%, строительства — 14%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок — 8%, транспорта — 7%.