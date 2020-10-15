Ижевск, , 19:12 — REGNUM В медицинских организациях Удмуртии по результатам совместного со Счетной палатой России проверочного мероприятия было выявлено, что медикам недоплатили в августе-сентябре стимулирующие выплаты на сумму 502,2 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах Государственного контрольного комитета республики.

Уточняется, что проверки проводились в Республиканской клинической инфекционной больнице, Завьяловской и Воткинской районных больницах, горбольницах Ижевска №2 и №8, Сарапульской городской больнице, Глазовской межрайонной больнице, а также на Станции скорой медицинской помощи.

Выявлены факты низкого уровня обеспеченности больниц медицинским персоналом, что ведет к переработкам сверх допустимых законодательством норм. В этой связи на медицинские ставки принимались сотрудники из числа административно-управленческого и хозяйственного персонала, которым также производились выплаты.

Также выявлено, что в некоторых учреждениях федеральные выплаты задерживались на 1−2 месяца из-за необходимости подтверждения диагноза, а в Завьяловской районной больнице выплаты задерживались на срок до трёх месяцев.

«Имели место многочисленные факты приема на работу медицинских работников, отработавших незначительный период и уволенных по собственному желанию в день подачи заявления. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, стимулирующие выплаты им были выплачены за два полных месяца», — отмечается в документах.

Так, выявлены переплаты и неположенные выплаты стимулирующего характера на сумму 121,3 тыс. рублей. По результатам проверки выявлены финансовые нарушения на 623,5 тыс. рублей в совокупности во всех указанных организациях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября прокуратура Удмуртии начала проверки сообщений в социальных сетях о невыплатах медикам Можгинской и Глазовской больниц, а также Станции скорой медицинской помощи.

В начале октября глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что стимулирующие выплаты за сентябрь получили более 4,5 тыс. медицинских работников республики. В частности, около 1,2 тыс. медиков, которые непосредственно контактировали с зараженными коронавирусом в условиях стационаров, 220 сотрудников службы скорой помощи. В предыдущие месяцы стимулирующие выплаты начислялись в отношении около 3 тыс. медиков республики.

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