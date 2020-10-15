Москва, , 18:31 — REGNUM Анатолий Яблонский избран президентом союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица» (союз АУ «СРО СС»). Об этом говорится в сообщении организации.

«Это новая должность. В задачи президента входит взаимодействие с органами государственной власти, участие в совершенствовании регулирования деятельности арбитражных управляющих», — отмечается в сообщении союза АУ «СРО СС».

Союз АУ «СРО СС» основан в 2002 году в г. Санкт-Петербурге. Членами союза являются более 220 арбитражных управляющих, которые за последние 10 лет успешно завершили более чем 20 000 процедур банкротства предприятий и организаций.

В союзе состоят шесть арбитражных управляющих, получивших аккредитацию при Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства, что позволяет им быть утвержденными в качестве конкурсного управляющего для проведения процедуры банкротсва должников-застройщиков.

Кроме того, в АУ «СРО СС» состоят арбитражные управляющие, имеющие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, а также соответствующие требованиям для осуществления процедур банкротства стратегических предприятий и организаций.