Белград, , 18:23 — REGNUM Пассажиропоток аэропорта «Никола Тесла» в Белграде, который работает под управлением французской компании VINCI Airports, в третьем квартале 2020 года составил 478 000 пассажиров, что на 77,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, и только в июле 2020 пассажиропоток упал на 84,1%, сообщает Hina.

За девять месяцев 2020 года было зарегистрировано 1,47 миллиона пассажиров, на 68,7% меньше по сравнению с объемом перевозок в январе-сентябре 2019 года, сообщило руководство аэропорта.

В течение третьего квартала количество коммерческих рейсов сократилось более чем вдвое — их было 9972, то есть на 55,5 процента меньше по сравнению с периодом июль-сентябрь 2019 года.