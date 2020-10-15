Москва, , 17:50 — REGNUM Минфин России уточнил результаты состоявшегося 14 октября аукционапо размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с неисполнением АО «Тольяттихимбанк» поданных конкурентных заявок на сумму 22 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что фактически размещённый по итогам аукциона объём выпуска ОФЗ с переменным купонным доходом серии №29 017 с погашением 25 августа 2032 года составил не 350,629 млрд рублей, как сообщалось ранее, а 350,607 млрд рублей. Выручка от размещения снизилась до 330,379 млрд рублей.

«К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворённым Минфином заявкам, будут применены меры ответственности», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Минфин России разместил на аукционах два выпуска облигаций федерального займа с погашением в 2032 и 2035 годах на рекордную общую сумму более 372 млрд рублей.

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