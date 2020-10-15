Нью-Йорк, США, , 17:45 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 15 октября в «красной зоне», при этом «высокотехнологичный» индекс Nasdaq потерял больше 1,5%.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 190,60 пункта (0,67%), до 28 323,40 пункта, индекс S&P 500 упал на 34,95 пункта (1,00%), до 3453,72 пункта, индекс Nasdaq упал на 208,85 пункта (1,77%), до 11 559,88 пункта.

Падение рынка связано с провалом переговоров о помощи экономике между Белым домом и конгрессменами, а также ростом обращений за пособием по безработице, о котором сообщило Министерство труда США.

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