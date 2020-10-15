Мурманск, , 17:38 — REGNUM В Мурманской области с начала пандемии на выплаты медикам, работающим с COVID-19, потратили более 1,2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Стимулирующие выплаты в регионе получают шесть тысяч медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области из-за растущего числа заболевших COVID-19 приостанавливают прием пациентов в стационарах.