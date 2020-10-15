Москва, , 17:13 — REGNUM Основная проблема развития электронной коммерции для российских компаний — это либо слабое доверие к соответствующей инфраструктуре либо ее полное отсутствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил CEO логистической компании Fresh Logic Дмитрий Попов.

«Что нужно сделать ритейлеру, чтобы начать продавать свою продукцию? В первую очередь начать сотрудничество с любым оператором, который на постоянной основе будет забирать товары, размещать их на своем складе, доставлять получателям и после осуществлять возврат денежных средств, — сказал Попов. — В России доступ к такой инфраструктуре имеет малое число компаний, и все они, как правило, достаточно крупные. Большинство интернет-магазинов даже не слышали о таких возможностях, поэтому всё пытаются делать самостоятельно».

При этом эксперт подчеркнул, что российские компании из сегмента электронной коммерции готовы выйти на международные рынки психологически, но не технически.

«Российский МСБ, как и любой другой бизнес, достаточно гибкий и готов к любым трудностям. Конечно, некоторые игроки в силу разных обстоятельств вынуждены уходить с рынка, но более сильные компании идут вперед, — добавил эксперт. — Проблема в том, что сейчас МСБ в России находится в менее конкурентных условиях по сравнению со своими зарубежными коллегами. Поэтому можно утверждать, что выживут немногие, но те, кому это удастся, будут занимать самые сильные позиции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в пик пандемии российские интернет-магазины перестали справляться с наплывом заказов.

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