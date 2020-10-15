Москва, , 17:03 — REGNUM В пик пандемии российские интернет-магазины перестали справляться с наплывом заказов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявила генеральный директор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк.

«Изначально никто не был готов к событиям этого года. Бизнесу пришлось искать возможность обхода ограничений. Чтобы попасть в список социально значимых компаний, многие расширили ассортимент. Как правило, средствами индивидуальной защиты, — пояснила она. — В пик пандемии интернет-магазины перестали справляться с наплывом заказов. Сроки доставки увеличились из-за нагрузки на собственные логистические отделы магазинов».

По ее словам, российский бизнес тяжело перестраивает отлаженные годами процессы, и лишь малая часть компаний может похвастаться гибкой инфраструктурой. Остальных нельзя назвать полностью готовыми к новым вызовам.

«В начале года потребители начали скупать спортивный инвентарь, товары для творчества и книги, — отметила Шутюк. — К лету вырос спрос на одежду и косметику. В итоге к осени образовался дефицит, который продолжается и сегодня. И многим российским компаниям необходима поддержка в виде налоговых послаблений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торговые центры в России переживают кризис роста.

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