Москва, , 16:37 — REGNUM Стимулирующие выплаты работникам социальной сферы за работу с больными COVID-19 и людьми из группы риска продлеваются до середины ноября 2020 г.

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Соответствующее постановление подписал 15 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин. Текст постановления размещён на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат соцработникам: на тот момент они продлевались до середины октября, теперь — ещё на один месяц.

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