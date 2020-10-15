Москва, , 16:09 — REGNUM По результатам прошедшей недели мы понимаем, что бизнес, столкнувшийся с проблемами по соблюдению требований Приказов 96-УМ и 97-УМ, был услышан властями Москвы, заявил 15 октября омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

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»Во-первых, нам дали разъяснения, что ИП и юридические лица без сотрудников не относятся к вышеупомянутым приказам и сведения отправлять не должны. Во-вторых, ИП с сотрудниками могут отправлять сведения без оформления ЭЦП, а эта проблема была основной после выхода Указа 97-УМ. В-третьих, 15.10.2020 вышел новый Указ мэра Москвы № 101-УМ, в котором правительство снимает обязанность еженедельно предоставлять сведения об отправленных сотрудниках на удаленную работу, с пояснением, что, если изменения по данным сотрудников отсутствуют, предоставлять их нужно только по мере изменения таких сведений. Это однозначно снимет нагрузку с работодателей, — отметил Порочкин. — В-четверых, в связи с падением сайта mos.ru 12.10.2020 и отсутствием возможности работодателям внести в личном кабинете данные по сотрудникам, власти дали работодателям отсрочку по предоставлению этих данных до 19.10.2020».

По его словам, открытыми остаются только вопросы того, что многие сотрудники отказываются добровольно предоставлять такие сведения, и что делать работодателям в этом случае, и кому и чем это будет грозить.

«Также хочется отметить, что ситуация нестандартная для всех сторон и сложно приходится абсолютно всем. Усложняется это тем, что с каждым днем власти вводят новые правила и требования, оставляя множество вопросов без ответов, пояснения на которые приходят с большим опозданием и бизнесу приходится постоянно отвлекаться и держать руку на пульсе в данной ситуации, отслеживая новые пояснения, изменения и комментарии», — добавил омбудсмен.