Москва, 15 октября 2020, 16:09 — REGNUM По результатам прошедшей недели мы понимаем, что бизнес, столкнувшийся с проблемами по соблюдению требований Приказов 96-УМ и 97-УМ, был услышан властями Москвы, заявил 15 октября омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.
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»Во-первых, нам дали разъяснения, что ИП и юридические лица без сотрудников не относятся к вышеупомянутым приказам и сведения отправлять не должны. Во-вторых, ИП с сотрудниками могут отправлять сведения без оформления ЭЦП, а эта проблема была основной после выхода Указа 97-УМ. В-третьих,
По его словам, открытыми остаются только вопросы того, что многие сотрудники отказываются добровольно предоставлять такие сведения, и что делать работодателям в этом случае, и кому и чем это будет грозить.
«Также хочется отметить, что ситуация нестандартная для всех сторон и сложно приходится абсолютно всем. Усложняется это тем, что с каждым днем власти вводят новые правила и требования, оставляя множество вопросов без ответов, пояснения на которые приходят с большим опозданием и бизнесу приходится постоянно отвлекаться и держать руку на пульсе в данной ситуации, отслеживая новые пояснения, изменения и комментарии», — добавил омбудсмен.